Калуга, 21 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В Калуге 21 июня состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития городскогопарламента под председательством Марины Ставиской.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты заслушали отчёт об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2016 года и одобрили проект законодательной инициативы, предусматривающей изменения в Законе Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей».

Также парламентарии одобрили поправки в городской бюджет на 2016 год. Из федерального бюджета Калуге выделяется 199,5 млн. рублей на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства.

Экономия в ходе проведения аукционов составила порядка 5 млн. рублей. Из этих средств 2,5 млн. рублей выделяется на финансовое обеспечение деятельности Управления ЗАГС, 2,4 млн. рублей выделяется на проведение работ по благоустройству городских территорий, 100 тысяч рублей — на проведение спортивных мероприятий.

Кроме того производится перераспределение средств между главными распорядителями, в результате которого порядка миллиона рублей дополнительно выделяется на благоустройство дворов, 1,5 млн. рулей — на установку детских площадок, 700 тысяч рублей — на предоставление субсидий малому бизнесу.

Председатель комитета Марина Ставиская предложила в дальнейшем сэкономленные средства направить на ремонт образовательных учреждений. Предложение было поддержано коллегами.

В ходе заседания также была заслушана информация о подготовке школ города к 2016 — 2017 учебному году.

В 2016 году в городском бюджете на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях запланировано 5,9 млн. рублей. Кроме того, 6,4 млн. рублей — на выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, 2,3 млн. рублей — по антитеррористической защищенности учреждений образования. Запланировано проведение внешних ремонтных работ, ремонт кровли — в шести школах, ремонт фасадов — в 5 школах. В четырёх образовательных учреждениях планируется ремонт спортивных площадок и замена асфальтового покрытия.

Ремонт внутренних помещений запланирован в 12 учреждениях, в 13 школах будет проведена замена оконных блоков, в пяти — ремонт инженерных сетей. Во всех общеобразовательных учреждениях планируется проведение работ по благоустройству: установка малых архитектурных форм, благоустройство игровых площадок, очистка подвальных помещений и техподполья, уборка контейнерных площадок, вывоз мусора, разбивка клумб и цветников.

Руководителями общеобразовательных учреждений планируется частичное обновление материально-технической базы: приобретение школьной мебели, спортивного оборудования и спортинветаря, оборудования для организации медобслуживания учащихся и школьных столовых, оргтехники, учебников.

Председатель комитета Марины Ставиская предложила рассмотреть вопрос о выделении на ремонт школ дополнительного финансирования за счёт средств, распределяемых по предложениям депутатов на следующий финансовый год и обсудить этот вопрос с фракциями городской Думы.

«Решением фракции «Единая Россия» на неотложный ремонт детских садов города было выделено 20 млн. рублей, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — средств, заложенных в бюджете города на ремонт школ, конечно, не хватает для того, чтобы закрыть все потребности образовательных учреждений, но, тем не менее, за счёт экономии и шефской помощи предприятий города, удаётся решить многие проблемы. Безусловно, городские власти не оставят без помощи образовательные учреждения, по возможности в бюджете будут заложены средства на ремонт школ, уверен, что депутатский корпус поддержит предложение использовать экономию и доходы бюджета для этих целей».