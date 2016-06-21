Рязань, 21 июня, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Рабочую группу для защиты интересов дольщиков жилого комплекса «Дядьково» Рязанского района Рязанской области, подрядчик которого затягивает строительство домов и сроки сдачи их в эксплуатацию, поручил создать губернатор Олег Ковалев на заседании регионального правительства 21 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

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Олег Ковалев отметил, что строительная компания ООО «Имтер» создала серьезные проблемы, сорвав сроки строительства жилых домов в п. Дядьково Рязанского района.

«Дольщики заключили договоры, внесли необходимые средства за квартиры, однако подрядчик затягивает строки строительства домов, — подчеркнул Олег Ковалев. — Рабочей группе необходимо обеспечить тесное взаимодействие с гражданами и оказать им всю необходимую помощь, в том числе юридическую. Мы не оставим людей без поддержки в любом случае. Застройщик должен выполнить все свои обязательства».

Губернатор отметил, что в состав рабочей группы для защиты интересов дольщиков «Дядьково» должны войти глава администрации Рязанского района Наталья Жунева и представители участников долевого строительства. Возглавлять ее будет первый заместитель председателя правительства региона Шаукат Ахметов.

Олег Ковалев обратился с просьбой к руководителям правоохранительных органов взять на контроль эту ситуацию и тщательно провести проверку деятельности подрядной организации на предмет возможного выведения денег из оборота, в том числе через фирмы-однодневки.

«Есть все основания подозревать, что строилась некая пирамида, потому что квартиры проданы, а дома не построены», — сказал глава региона.