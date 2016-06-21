Москва, 21 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатном посещении музеев и архивов для молодежи в возрасте до 18-и лет и студентов-очников внес в Госдуму депутат Александр Агеев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Вид Манежа со стороны Воздвиженки. Литография К.Ф. Хайцмана с рисунка Э.Гертнера. Середина XIX века

«Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности», — предлагает прописать в «Основах законодательства РФ о культуре».

«Лицам, не достигшим восемнадцати лет, а также лицам, обучающимся в государственных высших учебных заведениях на очной форме обучения, гарантируется право на бесплатное посещение музеев в Российской Федерации», следует из текста документа.

При этом указывается, что «ограничения доступности культурных ценностей по соображениям секретности или особого режима пользования устанавливаются законодательством Российской Федерации».

Необходимость внесения изменений в «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» обусловлена тем, что в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года федерального закона «Об образовании» вход в музеи для студентов стал платным, отмечает Агеев. Ранее студенты пользовались правом льготного или бесплатного посещения государственных музеев при предъявлении студенческого билета. В новом законе не прописан порядок посещения студентами музеев, из чего следует, что студенты в Российской Федерации обязаны заплатить полную стоимость входного билета, обеспокоен парламентарий.