Москва, 21 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. До конца 2016 года планируется развернуть строительные работы на всех участках Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщается на портале ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«К настоящему времени уже началось освоение строительных площадок северо-восточного участка ТПК от станции «Рубцовская» до станции «Авиамоторная». Протяженность нового участка составляет около 4,3 км», — пояснил Хуснуллин.

Он уточнил, что на участке появятся две станции: «Рубцовская» и «Лефортово». Также в высокой степени готовности находится северо-западный участок ТПК от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». На этом участке завершаются монолитные работы, идут архитектурно-отделочные работы. Достроить его планируют до конца 2016 года.

По словам главы столичного Стройкомплекса, ТПК метро является одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов города. После его запуска у пассажиров значительно расширится выбор вариантов маршрута движения.

«Общая длина кольца составит 61 км, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Московской кольцевой железной дорогой», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строить третий пересадочный контур будут по более экономной технологии, когда при строительстве двухпутного тоннеля используется 1 десятиметровый щит-гигант, а не 2 шестиметровых, что позволяет сократить число рабочих на стройке. Для проходки двух тоннелей нужно 200 рабочих, а одного — 130 человек.

«Новая технология не только снижает стоимость сооружения станций, но и существенно сокращает сроки проходки тоннелей», — пояснил Хуснуллин.