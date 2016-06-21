Нововоронеж, Воронежская область, 21 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Памятник Иосифу Сталину может появиться в городе Нововоронеже Воронежской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в администрации города, обращение с такой просьбой в адрес мэрии направили представители КПРФ.

Александр Герасимов. «Доклад Сталина на XVI партсъезде» (фрагмент). 1931

Как сообщается, памятник-бюст на постаменте высотой в два метра предлагается разместить на Аллее у Звезд Славы, либо рядом с городским военкоматом, либо у памятника танку Т-60.

В администрации, прежде чем выносить решение, решили заручиться мнением жителей города и организовали опрос на эту тему. Для того, чтобы высказаться по этому поводу, нововоронежцам предлагается отправить электронное письмо в адрес мэрии с пометкой «Памятник», в котором указать согласие или несогласие с установкой памятника и в случае согласия также высказаться по поводу предпочтительного места размещения. Также сообщить свое мнение можно и по телефону сотрудникам администрации и в соцсетях.

Окончательное решение относительно установки памятника будет принято на Градостроительном Совете и на заседании Нововоронежской городской думы.

Добавим, что в последнее время бюсты Сталину устанавливаются по всей России — совсем недавно в Кабардино-Балкарии, до этого — в Липецке, во Владимире. В Архангельске вопрос об установке бюста вызвал нешуточные дискуссии, обсуждается такая возможность и в Сургуте.