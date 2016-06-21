Олланд надеется на сохранение членства Великобритании в ЕС
Париж, 21 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд надеется, что британцы проголосуют за сохранение членства своей страны в Евросоюзе, передает Daily Mail. В противном случае ЕС «сделает необходимые выводы», заявил он.
Олланд не уточнил, как Брюссель отреагирует на возможный Brexit. Европейские лидеры рассчитывают, что уход Британии не станет импульсом для подъема евроскептиков в ЕС.
Выступая после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, французский лидер отметил, что добивающимся членства в ЕС странам, как Украина, сложно понять, что давние члены ЕС, как Великобритания, «могут иметь сомнения об их приверженности Европе».
«Соединенное Королевство в Европе, Соединенное Королевство является частью Европы, Соединенное Королевство представляет ценности Европы. Именно поэтому мы надеемся, что этот голос» докажет уверенность британцев в будущем Европы, добавил Олланд.
Референдум о судьбе пребывания Великобритании в Европейском союзе состоится 23 июня.