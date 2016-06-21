Париж, 21 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд надеется, что британцы проголосуют за сохранение членства своей страны в Евросоюзе, передает Daily Mail. В противном случае ЕС «сделает необходимые выводы», заявил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кнопка

Олланд не уточнил, как Брюссель отреагирует на возможный Brexit. Европейские лидеры рассчитывают, что уход Британии не станет импульсом для подъема евроскептиков в ЕС.

Выступая после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, французский лидер отметил, что добивающимся членства в ЕС странам, как Украина, сложно понять, что давние члены ЕС, как Великобритания, «могут иметь сомнения об их приверженности Европе».

«Соединенное Королевство в Европе, Соединенное Королевство является частью Европы, Соединенное Королевство представляет ценности Европы. Именно поэтому мы надеемся, что этот голос» докажет уверенность британцев в будущем Европы, добавил Олланд.

Референдум о судьбе пребывания Великобритании в Европейском союзе состоится 23 июня.