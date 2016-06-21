Минск, 21 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №470 от 16 июня «Об утверждении перечня стратегических товаров» определены группы соответствующих товаров. Текст постановления опубликован на Национальном правовом интернет-портале постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В категорию стратегических товаров включены нефть сырая и нефтепродукты сырые, а также нефтепродукты кроме сырых, газы нефтяные и «углеводороды газообразные прочие», хлорид калия, лесоматериалы и прутки из железа или нелегированной стали в ассортименте.

Как сообщало ИА REGNUM, построенный при СССР Солигорский калийный комбинат является одним из основных доноров республиканского бюджета. Построенные при СССР два НПЗ (в Мозыре и Новополоцке) ежегодно перерабатывают объёмы российской нефти в четыре раза большие, чем внутренние потребности постсоветской республики. Добываемую в Гомельской области нефть Белоруссия экспортирует в сыром виде в Германию. Построенный при СССР Белорусский металлургический завод также работает на теперь уже импортном сырье, пытаясь конкурировать на рынке Евросоюза, из-за чего в марте попал под антидемпинговое расследование Еврокомиссии. Модернизация построенных при СССР предприятий деревообработки также не увенчалась успехом, несмотря на большие бюджетные вливания и меры чрезвычайного характера.