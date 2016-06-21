Москва, 21 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. После заседания Международного олимпийского комитета (МОК) руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российские легкоатлеты смогут попасть на летнюю Олимпиаду скорее всего только через суд. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 июня, после заседания саммита МОК.

Жуков напомнил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение о продлении дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это закрывает доступ российским легкоатлетам на Олимпиаду. Основная мотивировка решения IAAF — это недоверие российской антидопинговой системе.

Глава ОКР напомнил, что уже более полугода всех российских спортсменов проверяют британские антидопинговые службы, а не российские, которые отстранены. Все исследования допинг-проб проходят в лабораториях Евросоюза, а не России.

По мнению ОКР решение IAAF нарушается ряд статей Олимпийской хартии.

Жуков отметил, что поскольку решение IAAF уже принято, то у российских спортсменов остается возможность подать в международный спортивный арбитраж.

«Я думаю, что возможность участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх ещё не закрыта. Я думаю, что большинство из них будет обращаться в международный спортивный суд и у них есть неплохие шансы для того, чтобы выиграть дело», — сказал Жуков.

Он напомнил, что на протяжении последнего времени множество российских легкоатлетов сдали достаточное количество проб. При этом пробы брались иностранными допинг-офицерами и проверялись в иностранных лабораториях. Из трех тысяч проб, взятых у российских спортсменов, только три показали наличие допинга. Это очень маленький процент, подчеркнул Жуков.

ОКР и ВФЛА всячески поддержат иски российских легкоатлетов в международный спортивный суд, отметил Жуков. «Мы считает, что права спортсменов, которые никогда не были замечены в употреблении допинга, которые неоднократно проверены на протяжении последнего времени должны быть защищены. Я думаю, что есть неплохие шансы на выигрыш этих дел», — заявил Жуков.

Журналисты уточнили у Жукова, является ли суд единственным способом для российских легкоатлетов чтобы попасть на Олимпиаду. «Сегодня практически это (суд) единственная возможность попасть на Олимпиаду потому что решение IAAF принято», — ответил он.