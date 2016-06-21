Москва, 22 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня, Госдума обсудит пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности, сообщает ИА REGNUM. Так, парламентарии во втором чтении рассмотрят пакет «антитеррористических» инициатив.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В частности, закрепляется новый состав преступления — международный терроризм, за который устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Депутаты также намерены снизить возрастной порог ответственности за террористические преступления — до 14 лет. Вводятся дополнительные основания для лишения гражданства РФ. Устанавливается, что тем, кому вынесено предостережение по поводу их вероятной причастности к террористической и экстремистской деятельности, предлагается ограничить выезд из России на пять лет. Предлагается обязать операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев.

Кроме того, Госдума продолжит обсуждение инициатив, направленных на создание Росгвардии. Определяются задачи Росгвардии, их состав, принципы деятельности и полномочия, регламентируются вопросы, связанные с управлением ими, обеспечение социальной защиты военнослужащих ведомства. Росгвардия совместно с МВД обеспечивает общественный порядок, безопасность и режим ЧС, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом, территориальной обороне России, охраняет важные государственные объекты и спецгрузы — их перечень составит правительство РФ. Также нацгвардия оказывает содействие пограничным войскам в охране границ России.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект об ограничениях для торговых сетей. В частности, снижается максимальный размер вознаграждения, которые сети могут получить от поставщика определенного количества продуктов питания — с 10% до 3% от цены приобретенного. Уточняются антимонопольные правила для торговых сетей, вводится запрет на навязывание контрагенту невыгодных условий договора.

Также в планах депутатов — обсудить ограничения для организаций, занимающихся исследованием зрительской аудитории.

Кроме того, в Госдуме ожидается участие в заседании президента РФ Владимира Путина. Глава государства может дать оценку работе депутатов текущего, VI созыва и напутствовать парламентские партии, которые намерены принять участие в выборах в Госдуму следующего, VII созыва.