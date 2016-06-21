Донецк, 21 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум.



Mstyslav Chernov/Unframe Боевики «Правого сектора»

20 июня в ДНР сохранялась напряженная военная обстановка, в частности подразделения ВСУ 440 раз обстреляли позиции армии ДНР. Об этом сегодня, 21 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

«Противник выпустил 22 122-мм артиллерийских снаряда, 43 мины калибра 120 мм и 169 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, подразделения ВСУ открывали огонь по позициям ДНР в населенных пунктах: Михайловка, Широкая Балка, Озеряновка, Зайцево, Гольмовский, Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Донецк (Петровский район и окрестности аэропорта). «В Петровском районе Донецка сгорел дом, один военнослужащий получил ранение в результате обстрела ВСУ… Все данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня», — заверил Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и личного состава противника вдоль линии боевого соприкосновения. «В районе пгт. Сартана, расположенного в 13 км от линии соприкосновения сторон, выявлено местонахождение двух 122-мм САУ «Гвоздика». Установлено прибытие 14 самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона» в Артемовск», — рассказал Басурин.

Он также рассказал, что жители Красногоровки провели митинг против бесчинств, которые устраивают бойцы ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в РФ). Басурин считает, что военная прокуратура не может справиться с беспределом «правосеков» по отношению к гражданскому населению. «Митинг в Красногоровке не единственный, вчера мы заявляли о прошедшем собрании жителей в Волновахе, вызванном непотребным поведением военнослужащих 14-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Несогласных с политикой официального Киева красногоровцев командование 10-й огшбр выселяет из своих домов по улице Солнечной», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий двое украинских солдат погибли, еще пятеро военнослужащих получили ранения. «За прошедшие сутки двое украинских военных погибли, еще пятеро военнослужащих были ранены», — рассказал Мотузяник.