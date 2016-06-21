Севастополь, 21 июня, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Правительство Севастополя склонно пойти навстречу розничным сетям и разрешить им увеличить торговые наценки на детское питание, чтобы сохранить его на прилавках. Об этом говорилось 21 июня в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пабло Пикассо. Скромное Питание. 1904

Предприниматели, реализующие детское питание и соки в упаковках, которые относятся к этой группе товаров, жалуются на нерентабельность из-за установленных правительством Севастополя низких торговых наценок.

«Наценка значительно ниже, чем на материке. Она устанавливалась год назад с целью сдерживания роста цен. И сейчас торговле проще отказаться от товара, чем торговать себе в ущерб», — сказал начальник управления по тарифам Дмитрий Шамрей.

Наценка составляет 9% для оптовиков и 11% для продажи в розничной сети, в то время как для центральных российских городов характерна наценка в 20−25%, пояснил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Эдуард Петров. Поскольку производители соков маркируют свой продукт как детское питание, то льгота распространяется на все соки.

«Если наценку не изменить, то это приведет либо к вымыванию товара, либо к повышению наценок на другие товары, чтобы потери торговых сетей компенсировать. Целесообразно данную наценку пересмотреть, если учитывать еще и нашу сложную логистику», — отметил Петров.

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло, со своей стороны, призвал подойти к вопросу взвешенно. «Прежде, чем принимать решение, давайте до конца разберемся в этом вопросе, изучим все риски и уже тогда примем решение», — предложил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты объясняют высокие цены на продукты питания в Крыму и Севастополе дорогостоящей доставкой товаров на полуостров и недостаточной представленностью в регионе крупных российских сетей.