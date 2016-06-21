Кишинёв, 21 июня, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Высший совет безопасности Молдавии 21 июня одобрил проект новой Стратегии национальной безопасности страны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, документ был принят на основе консенсуса, и теперь он должен быть представлен правительству на доработку, а затем парламенту — на окончательное утверждение.

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Президент Молдавии Николай Тимофти заявил, что стратегия «призвана способствовать укреплению национальной безопасности в контексте рисков и угроз в регионе, а также продвигать европейский курс Республики Молдова».

В разработке документа помимо представителей профильных госструктур, Академии наук и гражданского общества принимали участие сотрудники германского Центра Маршалла, а также международные эксперты из Румынии, США и Латвии.

Стратегия описывает риски и угрозы для национальной безопасности, а также решения, которые помогут противостоять им с учетом развития геополитических событий. В числе внешних угроз — региональная нестабильность, конфликт на Украине и «вмешательство иностранных граждан в проблемы внутренней политики страны». Относительно внутренних рисков в проекте говорится о коррупции в госучреждениях. К «внутренним рискам» также отнесен молдавско-приднестровский конфликт.

Ещё одна заявленная угроза — чрезмерная зависимость от российских энергетических ресурсов, а также «внешняя экономическая, политическая и военная поддержка неконституционного режима в Тирасполе» и «информационная угроза» — также со стороны Москвы.