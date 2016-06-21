Донецк, 21 июня, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В ближайшее время на Донетчине подразделения ВСУ могут провести масштабную наступательную операцию. Об этом сегодня, 21 июня, на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

День ТВ Александр Захарченко

Он сообщил, что ротация украинских силовиков, свидетельствует об усилении подразделений ВСУ в районе Горловки и Новоазовска (Донетчина, под контролем ДНР), в частности на эти направления переброшено большое количество танков, артиллерии и личного состава. «Вероятность возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе очень велика, потому Украина сейчас усиливает группировки. В районы Горловки и Новоазовска переброшено большое количество танков и артиллерии», — сказал Захарченко.

Глава ДНР полагает, что первый удар ВСУ могут нанести по направлению Горловка-Енакиево-Шахтерск, а второй — в районе Новоазовска (южное направление). По его словам, ВСУ планируют выйти к участку российско-украинской границы. «Хочу вас успокоить, эта вероятность длится уже полтора года. Мы к этому готовы и когда Украина начнет наступать, нам будет проще. Тогда мы с ними будем разговаривать уже в Киеве», — считает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Захарченко заявил, что Киев — русский город, который не поддался украинизации. «Вообще при переходе с Юго-Востока в Киев я не чувствую особой разницы, так как Киев — это изначально русский город. Ещё точнее, с изначальных времён это многонациональный город. И украинизировать его — под лозунгом «Киев для украинцев» — так и не получилось, несмотря на попытки как ранне-советские, так и постсоветские», — сказал Захарченко. При этом Захарченко считает, что Киев необходимо освобождать от радикальных украинских националистов.