Брянск, 21 июня, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В городе Злынка Брянской области 16-летняя девушка попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на автомобильном мосту. Как сообщает портал «Новозыбков.su», состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Штатив для селфи

ЧП произошло вечером 20 июня. Девушка гуляла вместе со своими друзьями. Она решила сделать фото, залезла на парапет автомобильного моста, но не удержалась и упала. С места происшествия школьницу доставили в больницу, где ее сразу поместили в реанимационное отделение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел в Брянске в марте 2015 года. Местный школьник гулял с друзьями на территории железнодорожной станции «Брянск-Орловский». Он влез на крышу электрички и получил удар током контактной сети напряжением 27,5 тысячи вольт. Подросток был доставлен в больницу с ожогом 60% тела. Спасти жизнь мальчика удалось.