ИГИЛ вернуло утраченные позиции в провинции Ракка
Ракка, Сирия, 21 июня, 2016, 17:31 — ИА Регнум. «Исламское Государство» (структура, запрещенная в РФ) отбило обширные районы в северной сирийской провинции Ракка, которые ранее уступило правительственным войскам, передает ABC News.
Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) отмечает, что правительственные силы потеряли все территории, которые они отвоевали в провинции Ракка с момента начала наступления 2 июня.
Сирийские войска вели наступление в течение почти трех недель и остановились на расстоянии 7 км от авиабазы Табка около столицы ИГИЛ (запрещено в РФ) города Ракка. СОПЧ сообщает, что войска президента Башара Асада отброшены на 40 км от Табки.
Информационное агентство ИГИЛ (запрещено в России) «Аамаг» разместило видеоролик, показывающий как боевики взяли под контроль нефтяное месторождение Тавра, а военные самолеты наносили удары. Правительственные войска захватили месторождение 19 июня, но в течение нескольких часов потеряли его.