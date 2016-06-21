Ракка, Сирия, 21 июня, 2016, 17:31 — ИА Регнум. «Исламское Государство» (структура, запрещенная в РФ) отбило обширные районы в северной сирийской провинции Ракка, которые ранее уступило правительственным войскам, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) отмечает, что правительственные силы потеряли все территории, которые они отвоевали в провинции Ракка с момента начала наступления 2 июня.

Сирийские войска вели наступление в течение почти трех недель и остановились на расстоянии 7 км от авиабазы Табка около столицы ИГИЛ (запрещено в РФ) города Ракка. СОПЧ сообщает, что войска президента Башара Асада отброшены на 40 км от Табки.

Информационное агентство ИГИЛ (запрещено в России) «Аамаг» разместило видеоролик, показывающий как боевики взяли под контроль нефтяное месторождение Тавра, а военные самолеты наносили удары. Правительственные войска захватили месторождение 19 июня, но в течение нескольких часов потеряли его.