Калуга, 21 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Северные территории Калужской области планируется сделать центром логистики для центральной части России. Здесь также будет развиваться промышленность, сельское хозяйство и туристическая отрасль, — заявил глава калужского региона Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки в Калужскую область полномочного представителя президента Российской федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В калужском регионе активно развивается импортозамещение

В свою очередь, Александр Беглов отметил, что в Калужской области выполняется одна из основных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед руководителями регионов, — развивается импортозамещение, строятся новые предприятия, приходят инвесторы.

«Мы сегодня видели, какие огромные стройки идут и какие перспективы. Развивается дорожная сеть, инженерная инфраструктура. Это говорит о том, что еще десять лет область будет лидировать по привлечению инвестиций и созданию условий для инвесторов», — заметил полпред президента РФ в ЦФО. Он также положительно оценил работу руководства области по совершенствованию социальной сферы.