Великий Новгород, 21 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Акция «Свеча памяти», посвящённая 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, начнётся в Великом Новгороде в 3 часа ночи 22 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, участники акции шествием пройдут от площади Победы-Софийской к мемориалу «Вечный Огонь Славы» в Новгородском кремле.

ru.torange.biz Свеча

От Вечного Огня будут зажжены памятные свечи, с которыми участники акции далее проследуют к монументу Победы на набережной реки Волхов — там, ровно в 4 утра, они выстроятся в слово «Помним». После этого у мемориала начнётся тематическая программа.

Для того, чтобы новгородцы смогли принять участие в ночной акции, городские власти организовали движение автобусов: в 2:30 они подвезут участников акции к центральной площади с городских окраин (улиц Коровникова, Щусева и Державина), а в 4:20 развезут обратно.

В День памяти и скорби 22 июня в Великом Новгороде пройдёт торжественное мероприятие «Это нужно живым». Его участники проследуют шествием через пешеходный мост до Вечного Огня в Кремле, где пройдёт митинг.