Владимир, 21 июня, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ готово оказать поддержку инвестиционным проектам по производству отечественных комбикормов. Об этом в ходе визита во Владимирскую область заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Пресс-служба администрации Владимирской области Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв и губернатор Владимирской области Светлана Орлова осмотрели новый завод ЗАО «Де Хёс» в Лакинске

Александр Ткачев вместе с губернатором Светланой Орловой посетил завод ЗАО «Де Хёс» по производству высокотехнологичных кормовых добавок (премиксов) в Лакинске.

«За счет ввода новой линии завода мощностью 63 тысяч тонн мы сможем частично заместить импорт премиксами отечественных производителей комбикормов. Это уникальный рынок сбыта, который должны занять не импортеры, а наши производители премиксов, чтобы обеспечить животноводов качественной продукцией отечественного производства. Минсельхоз со своей стороны готов оказывать всемерную поддержку таким инвестиционным проектам», — цитирует пресс-служба администрации главу Минсельхоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод в Лакинске был открыт в апреле 2016 года. Общая стоимость завода составила 358 млн рублей. Мощность предприятия составляет 50 тысяч тонн кормовых добавок в год. В 2013 году «Де Хёс» запустил завод с объемом производства до 50 тысяч тонн дефицитного в России корма для свиноводства — престартера.