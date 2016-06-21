Донецк, 21 июня, 2016, 17:18 — ИА Регнум. ДНР самостоятельно проведет местные выборы, если украинский парламент до 14 июля не примет «закон о выборах», который устраивает ДНР. Об этом сегодня, 21 июня, на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

«Дата принятия окончательного решения 14 июля этого года. Украина либо принимает закон, который нас устраивает, либо нет. Если она его не принимает, будем принимать решения о проведении местных выборов самостоятельно», — пообещал Захарченко.

При этом глава ДНР выразил сомнения в том, что Рада успеет принять закон о местных выборах в ДНР. «Я сомневаюсь, что Украина 14 числа примет закон о местных выборах в Донбассе», — уточнил Захарченко.

Он также выразил уверенность в том, что украинская власть не способна выполнить Минские соглашения. «При нынешней украинской власти реализация Минска-2 невозможна», — считает Захарченко.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко дает пустые обещания о якобы соблюдении Украиной Минска-2. «Раньше хоть было видно желание украинской стороны какие-то вопросы решить, выдвигались предложения, то на сегодняшний момент мне докладывают, что на совещании в Минске украинская делегация может молча подняться, попрощаться и уйти на середине беседы. Это уже неуважение к Минску, Европе и России», — подчеркнул Захарченко.

Напомним, 14 июля депутаты Рады планируют рассмотреть закон о местных выборах в отдельных регионах Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент Порошенко в ходе совместного выхода к прессе с президентом Франции Франсуа Олландом заявил, что украинская сторона четко выполняет все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. «Украина предана Минским соглашениям. Украина имплементирует и четко выполняет все взятые на себя обязательства», — сказал Порошенко.

По его словам, на ближайшей встрече глав государств «нормандской четверки» будут обсуждаться вопросы безопасности и ввода в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. «У нас есть предложения к порядку дня. Это и обсуждение вопросов безопасности, обсуждение полицейской миссии ОБСЕ на «оккупированной» территории, освобождение заложников, формирование дорожной карты с уделением особого внимания последовательности и гарантий выполнения взятых обязательств относительно Минского процесса», — рассказал Порошенко.