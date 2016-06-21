Воронеж, 21 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Воронеже памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, откроются 21 июня в 22:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Смерть фашистским оккупантам!

На мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм», где похоронены более 10 тысяч защитников города, состоится памятный митинг в рамках Всероссийской акции «Завтра была война», участники которого по традиции зажгут свечи в память о жертвах войны.

22 июня, в четыре часа утра, памятные митинги пройдут на площади Победы, на площади у МЦВПВ «Музей-диорама» и у памятника Славы. Участники митинга со свечами в руках составят символическую надпись — «Помним».

Утром 22 июня состоится торжественное возложение цветов к памятнику генералу Ивану Черняховскому, установленному напротив здания вокзала «Воронеж-1». В связи с мероприятием по Кольцовской в районе памятника на 40 минут — с 8:40 до 9:20 — будет ограничено движение автотранспорта.

Правобережная часть Воронежа в течение 212 дней, с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года, находилась во вражеской оккупации. 25 января, в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторенской наступательных операций, войска Воронежского фронта перешли в наступление и разгромили вторую немецкую, восьмую итальянскую и вторую венгерскую армии. В ходе военных действий на территории области погибли 115 тысяч военнослужащих.

В годы войны ушли на фронт 600 тысяч воронежцев, 300 тысяч из них не вернулись. 365 стали Героями Советского Союза, 79 — полными кавалерами ордена солдатской Славы.