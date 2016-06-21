Берлин, 21 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что Европейский союз нуждается в смене курса, даже если Британия останется в его составе, передает Washington Post.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР Необходима смена курса

Если ЕС не предпримет изменений, «в противном случае люди будут говорить: вы ничего не поняли», приводит слова Шойбле Дойче Прессе-Агентур.

Немецкий министр полагает, что жизнеспособный Евросоюз необходим, но «Европа (сейчас) не в лучшей форме».

Министр финансов также отметил, что в настоящее время количество людей в странах-членах ЕС, которые сомневаются в «проекте ЕС» растет, и не только среди ультраправых, но и левых».