Душанбе, 21 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. «Нами принято решение до 2030 года увеличить энергетический потенциал страны с 17 до 45 млрд. кВт.ч. в год, или почти в три раза, и осуществить серьезные реформы с целью повышения эффективности структур отрасли», — заявил сегодня, 21 июня, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Национального совета развития в Душанбе.

Шухрат Саъдиев Таджикистан. Нурекская ГЭС

По его словам, за счет ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей в ближайшие 15 лет страна нарастит экспорт экологически чистой электроэнергии в соседние страны до 10 млрд кВт. ч с помощью региональных линий электропередачи, в том числе CASA-1000.

Напомним, что 12 мая 2016 года состоялся запуск строительства линии электропередачи в рамках проекта CASA-1000. «Central Asia — South Asia» — международный проект по поставке излишков электроэнергии, выработанной в Таджикистане и Киргизии в весенне-летний сезон, в Афганистан и Пакистан. Стоимость проекта оценивается в $1 млрд (66,24 млрд рублей).