Тамбов, 21 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Глава администрации области Александр Никитин провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Тамбовской области Андреем Офицеровым, который доложил о деятельности избиркома по подготовке и проведению в регионе предстоящих 18 сентября выборов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Советский плакат «Все на выборы!»

В единый день голосования на территории области пройдет 21 избирательная кампания: в Государственную думу, областную думу и 19 муниципальных образований. Всего в подготовке и проведении выборов будет участвовать 9 тыс. членов избиркомов всех уровней. Новацией этого года было переформатирование всех территориальных избирательных комиссий и областного избиркома. В формировании комиссий приняли участие 10 политических партий.

В рамках подготовки еженедельно проводятся обучающие мероприятия с членами территориальных комиссий через систему видеоконференцсвязи. Совместно с общественными объединениями и органами власти облизбирком работает над повышением правовой культуры избирателей, особое внимание уделяя молодым избирателям и гражданам с ограниченными возможностями.

«Перед избиркомом стоит задача сделать сложную юридическую процедуру простой и доступной для избирателей, поэтому необходимо успешно провести обучение членов избирательных комиссий всех уровней, создать кандидатам в депутаты условия здоровой конкуренции, а на избирательных участках — бесконфликтную среду, — сказал Александр Никитин. — Преференций ни у одной партии не будет. Все конструктивные силы заинтересованы в честном, открытом и легитимном избирательном процессе.»

Обращаясь к Андрею Офицерову, губернатор призвал «самым жестким образом» реагировать на все негативные проявления со стороны кандидатов, партий, избиркомов, местного самоуправления. В предстоящей избирательной кампании не должно быть места грязным политическим технологиям, злоупотреблениям административным ресурсом и любым попыткам дискредитировать институт выборов в Тамбовской области.