Москва, 21 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на пленарном заседании Государственной думы завтра 22 июня. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

archive.government.ru Владимир Путин в Государственной Думе

Сообщается, что 22 июня Путин выступит на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации.

Ранее об этом уже сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства собирается выступить перед Госдумой в связи с завершением работы её нынешнего состава.