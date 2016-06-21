Кремль: Путин выступит на пленарном заседании Госдумы 22 июня
Москва, 21 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на пленарном заседании Государственной думы завтра 22 июня. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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Владимир Путин в Государственной Думе
Сообщается, что 22 июня Путин выступит на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации.
Ранее об этом уже сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства собирается выступить перед Госдумой в связи с завершением работы её нынешнего состава.