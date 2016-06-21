Саратов, 21 июня, 2016, 17:04 — ИА Регнум. По итогам пяти месяцев 2016 года по расследованным уголовным делам и материалам общая сумма взяток выросла до 724 тыс. рублей, при этом средний размер составил 17 тыс. 200. В 2015 году за этот период показатели соответственно были такие: 55 тыс. и 3100 рублей, а в 2014-м — 137 тыс. и 10,1 тыс. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

В структуре преступлений коррупционной направленности в тройке лидеров — уголовные преступления по статьям «Мошенничество» — 29,2%, «Присвоение и растрата» — 22,4%, «Дача взятки» и «Получение взятки» — соответственно 16,3% и 15,1%. Больше всего преступлений, связанных с дачей и получением взяток, было зафиксировано в Саратове — 51 случай, в Федоровском районе — 5 случаев, в Энгельсском — 4.

В этой связи стоит отметить, что в соседнем Самарском регионе в 2015 году по сравнению с 2014-м средняя сумма взятки, вымогаемая самарским чиновником, выросла в 7 раз — с 44 тыс. рублей до 313 тыс.