Владимир, 21 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Депутаты Владимирского совета народных депутатов пригрозили «Владимирским коммунальным системам» штрафами за срыв сроков подготовки теплосетей к отопительному сезону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, депутатов в первую очередь заинтересовало, почему компания так медленно ликвидирует разрытия после ремонта.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Отопление на грани срыва

По данным парламентариев, всего в течение зимы «ВКС» сделали 177 разрытий, сейчас из них ликвидированы только 30, причем, в ходе гидроиспытаний были выявлены новые протечки и количество разрытий увеличилось до 231.

Представители «ВКС» пытались оправдать свою медлительность тем, что по условиям контракта, компания смогла нанять только одну подрядную организацию, людей не хватает, поэтому сейчас из 24 млн освоено только 500 тысяч рублей. Депутатов такое ответ не устроил.

«Вы взялись за работу — вы должны её сделать. Мы контролируем сроки и качество вашей работы. Если оно неудовлетворительное, нужно включать карательные меры — штрафные санкции. В противном случае мы ничего для города не добьемся», — цитирует пресс-служба депутата Артура Закаряна.

По итогам совещания горсовет рекомендовал горадминистрации ужесточить контроль за разрытиями.