Пекин, 21 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. За 10 лет объем торговли продуктами питания и сельхозпродуктами между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы ежегодно увеличивался в среднем на 17%. Об этом 20 июня проинформировала китайское издание газете «Жэньминь Жибао» по итогам форума «Безопасность пищевых и сельскохозяйственных продуктов и развитие международной торговли» в рамках 3-й встречи руководителей местных администраций КНР и стран ЦВЕ.

b1-foto Сельскохозяйственная продукция

В 2015 году объем торговли продуктами питания и сельхозпродуктами между КНР и ЦВЕ достиг $1,558 млрд и может вырасти, так как в прошлом году Китай и девять стран европейского региона завершили процедуру, связанную с доступом на рынок 12 видов продукции и «подобный процесс по допуску шести видов продукции продвигается еще с восьмью государствами».

Китай подписал с государствами ЦВЕ 108 документов по сотрудничеству в области проверки качества товаров — об этом сообщил, выступая на форуме, замначальника Главного государственного управления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР У Цинхай. Издание отметило: «Участники форума отметили широкие перспективы сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ в области продуктов питания и сельхозпродуктов, усиление взаимодействия в этой сфере — неизбежный выбор, приносящий пользу всем сторонам».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство КНР активно продвигает проект «Экономический пояс Шёлкового пути», призванный стимулировать экспорт китайских товаров в Евразию. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян в ходе пресс-конференции 5 мая заявил, что КНР видит приоритет в сопряжении с программой импортозамещения и освоения Дальнего Востока России и программой «Нурлы жол» /"Светлый путь"/ Казахстана, создании банка данных о крупных проектах в сфере производственных мощностей в регионе и увеличении финансирования приоритетных проектов. По информации агентства «Синьхуа», китайские предприятия уже создали в пяти странах вдоль «пояса и пути» 23 зарубежные зоны торгово-экономического сотрудничества, в том числе в России — 18, в Грузии — две, в Белоруссии, Таджикистане и Узбекистане — по одной.