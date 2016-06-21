Калуга, 21 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Официальное открытие российско-швейцарского предприятия «РЕКАСТ» по производству упаковочных и тарных материалов на основе сотовых бумажных заполнителей состоялось 21 июня в индустриальном парке «Калуга-Юг», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

«РЕКАСТ» стала первой в России специализированной производственной компании по выпуску бумажных сотовых заполнителей, а также упаковочных и тарных материалов на их основе. Основные направления использования продукции: строительные материалы (производство внутренних дверей, стеновые звукоизоляционные панели); мебельная промышленность (изготовление элементов мебели); стекольная промышленность (разделительные прокладки для хранения и транспортировки плоского шлифованного стекла, ложементы для транспортировки стекловолокна); а также химическая и автомобильная промышленность, транспортировка и логистика, рекламная индустрия.

Мировая тенденция использования упаковочных и тарных материалов, подлежащих 100% вторичной переработке, либо их утилизации без нанесения вреда окружающей среде заставляет искать альтернативные виды упаковочных материалов, заменяющих собой дерево и пластик, какой является продукция компании РЕКАСТ.

Продукция предприятия будет реализовываться на российском рынке, в частности, в Центральном Федеральном округе. Выход на полную мощность — 2017 год. Объем производства упаковочных сотовых панелей и изделий из нее — до 8 млн кв. метров в год, объем инвестиций составил более 240 млн рублей, создано 50 новых рабочих мест.

Выступивший, на церемонии открытия предприятия, посол Швейцарии в России Пьер ХельПьер Хельг заявил, что новый проект с участием швейцарских партнеров является очередным примером сотрудничества двух стран в инновационной и промышленной сферах. «Мы можем только приветствовать решения компаний Швейцарии работать на российском рынке и локализовывать свои производства. Швейцария продолжает свою деятельность в России, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру. Мы придерживаемся принципа прямого и открытого диалога и не принимаем санкционную политику», — подчеркнул Пьер Хельг.

Напомним, в 2015 году внешнеторговый товарооборот Калужской области со Швейцарией составил 7,4 млн долл. США. За I квартал 2016 года внешнеторговый товарооборот Калужской области со Швейцарией составил 1,2 млн долл. США. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Калужской области с участием швейцарских компаний: «Нестле Пурина ПетКер» (подразделение компании Nestle производству сухих и влажных кормов для домашних животных), ООО «Форбо Калуга» (производство напольных покрытий группы), ООО «Омиа Урал» (производство молотого мрамора на территории индустриального парка «Ворсино»).