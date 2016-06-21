Ставрополь, 21 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

В Ставропольском крае началась уборка зерновых. В 2016 году в регионе предстоит убрать 2,16 миллиона гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

На сегодняшний день идет жатва озимого ячменя в 11 районах Ставрополья. Собрано 120 тысяч тонн при средней урожайности 44,1 центнеров с гектара, что на 5 центнеров превышает прошлогодние показатели.

Осложняет уборку неблагоприятная погода — в регионе продолжают лить дожди, периодически обильные ливни. В результате, сроки уборки отстают от запланированных. Для ускорения процесса в регионе увеличено число участвующих в уборке комбайнов. Сегодня на полях их работает 6,5 тысяч. Ещё одна тысяча машин будет привлечена дополнительно из других регионов.

Кроме того, в этом году будет активно использоваться спецтехника, которая позволяет собирать зерно на полях, где хлеб «полег» после дождей.

В Ставропольском крае создан оперативный краевой штаб по уборке зерновых. Уже состоялось его первое заседание.

Дело также осложныется нашествием саранчи. Региональные власти успокаивают жителей городов, что саранча не опасна для людей и городского хозяйства. При этом остается проблемой миграция саранчи с сопредельных территорий, которая и мигрировала в Ставрополь.

Для противодействия этой угрозе в этом году планируется объединить усилия регионов при координации на уровне министерства сельского хозяйства России и аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.