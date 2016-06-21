Калуга, 21 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Трехмиллионную тонну стали выпустил электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга, производитель широкого спектра сортового проката строительного назначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на заводе.

Фото пресс-службы НЛМК-Калуга

По информации предприятия, производственные мощности завода по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год, причем предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок.

Калужский электрометаллургический завод является лидером среди электрометаллургических предприятий по уровню производительности и энергоэффективности. Технологический процесс построен с использованием инновационных решений, которые обеспечивают высокий уровень ресурсосбережения, требуемое качество продукции, техническую и экологическую безопасность производства.

Производственные мощности НЛМК-Калуга по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год, причем предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок.

Этот завод в Калуге по эффективности превосходит средние показатели аналогичных российских предприятий. Например, потребление электроэнергии на тонну готовой продукции на 10% ниже, расход природного газа на 18% ниже, эффективность использования сырья выше на 4%.

Напомним, НЛМК-Калуга был запущен в июле 2013 года, став «событием года» в российской металлургии. В основе проекта заложена концепция мини-завода, предполагающая создание комплекса электросталеплавильного и прокатного производства в непосредственной близости к источникам сырья и потребителям готовой продукции.

Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 направлены на внедрение передовых экологических технологий.

Запуск электрометаллургический завода позволил создать 1250 новых мест на заводе и 600 рабочих мест на предприятиях обслуживания, а также обеспечить работой смежные бизнесы в Калужской области.