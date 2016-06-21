Брянск, 21 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Брянской области в 2016 году пройдет ремонт 58 км федеральных трасс Р-120 и А-240. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области, на эти цели из федерального дорожного фонда будет выделено около 3 млрд рублей. Деньги должны пойти не только на ремонт покрытия, но и на содержание действующей инфраструктуры.

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При этом по данным Росавтодора, почти 60% федеральных дорог, проходящих в Брянской области, не соответствуют нормативным требованиям. В абсолютных числах это 243 км из 406.

Всего регион получит 3,75 млрд рублей из федерального дорожного фонда. Кроме того, госбюджетом предусмотрены субсидии и трансферы в размере 434 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог регионального значения. К примеру, 154 млн рублей выделено на строительство дорог к селам. Также в 2017—2019 годах планируется отремонтировать три моста через реку Десна на трассе Брянск-Смоленск: в Жуковском районе и Бежицком районе Брянска, а также в створе улицы Горького.