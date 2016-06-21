Самара, 21 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. 20 июня сразу после произнесения клятвы Михаил Белоусов вступил в должность главы Красноярского района со сроком полномочий пять лет. Это первый случай в истории Самарской области, когда представитель ЛДПР избирается на должность руководителя муниципального района, отмечают в реготделении партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

st.vkonline.ru Михаил Белоусов

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин лично прибыл в Красноярский район на заседание собрания представителей муниципального образования, в ходе которого состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности районного главы. Вице-спикер областного парламента 34-летний Михаил Белоусов был в числе семи кандидатов на этот пост. В результате голосования большинством голосов депутатов собрания представителей он получил кресло руководителя районного уровня.

«Хочу поблагодарить за поддержку депутатов и лично губернатора. Обещаю отдать все свои силы и сделать так, чтобы район процветал. Пример того, как необходимо выстраивать свою работу, я буду брать с Николая Ивановича Меркушкина», — заверил экс-вице-спикер губдумы Михаил Белоусов.

«Вопрос с новым главой Красноярского района решался довольно долго, — ответил ему Николай Меркушкин. — С осени прошлого года и.о. главы района был Владимир Николаевич Моглячев. Администрация губернатора рассматривала кандидатуры нескольких десятков претендентов, в том числе и из других регионов. В итоге выбор был сделан в пользу Михаила Владимировича».

По словам главы области, ситуация в районе непростая. В качестве примера он привел ситуацию с созданием на бюджетные деньги фонда, который приобрел катер для личных нужд одного из глав сельских поселений. Кроме того, как заявил Николай Меркушкин, областной администрации известны и факты поборов с фермеров со стороны представителей местной власти. «По некоторым сотрудникам администрации будут приняты соответствующие решения, здесь будут тщательно работать правоохранительные органы», — заявил губернатор.

Сам Михаил Белоусов свой политический шаг не комментирует. В Твиттер он оставил запись: «Благодарю всех за теплые слова и поздравления! Впереди много работы, и с завтрашнего дня, я полностью в нее погружаюсь! Сложил полномочия депутата СГД, большое спасибо всем коллегам за совместную работу!»

Отметим, что Михаил Белоусов в 2011 году избран депутатом Самарской губернской думы пятого созыва от ЛДПР, работал в должности заместителя председателя парламента. С 2012 по 2015 годы возглавлял реготделение ЛДПР. В 2014-м он баллотировался на должность губернатора Самарской области и занял третье место из 5 кандидатов. В 2015-м выдвигал свою кандидатуру на конкурс по замещению должности главы Самары, которая досталась нынешнему сити-менеджеру Олегу Фурсову.