Петрозаводск, 21 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В связи с тем, что все пострадавшие во время шторма на Сямозере покинули Карелию и уже прибыли в Москву, телефон «горячей линии» в Петрозаводске завершил свою работу, сообщили сегодня, 21 июня, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

tiremaster.ca Оператор горячей линии

Теперь родственники погибших и пострадавших детей могут обращаться за информацией и психологической поддержкой по телефонам круглосуточной «горячей линии», работающим на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России (8−800−775−17−17) и Главного управления МЧС России по городу Москва (8−495−637−22−22).

С момента, когда после трагедии на Сямозере были открыты телефонные линии поддержки, специалисты спасательного ведомства приняли 1500 звонков. Экстренная психологическая помощь понадобилась в 134-х случаях.

Напомним, на Ленинградский вокзал Москвы сегодня, 21 июня, приехали 160 детей из лагеря «Парк-отель Сямозеро», где в ходе сплава погибли дети из столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на Сямозере в Карелии ребята под руководством вожатых отправились на водную прогулку, во время которой поднялся сильный ветер, перевернувший лодки. 13 детей погибли, один до сих пор числится пропавшим без вести, идут его поиски. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело, несколько человек задержано.