Анкара, 2 мая, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Турция полностью прекратила всю торговлю с Израилем на фоне продолжающейся военной операции израильских вооружённых сил в секторе Газа. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Турция прекратила всю торговлю с Израилем с четверга, что усугубило и без того возросшую после начала войны в секторе Газа напряжённость между некогда близкими союзниками… Этот шаг расширяет введённые в прошлом месяце ограничения на некоторые виды турецкого экспорта», — указал собеседник агентства.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Турецкого статистического института, в 2023 году объём товарооборота между странами составил 6,8 миллиарда долларов. Крупнейшим же экспортом Турции в Израиль стали железо и сталь.

Информацию о прекращении товарооборота с Израилем официально подтвердили в пресс-службе Министерства торговли Турции. Там подчеркнули, что решение о прекращении как экспорта, так и импорта, введённое в рамках принятых на государственном уровне мер, будет действовать до тех пор, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что власти Турции ограничили экспорт товаров в Израиль. На первом этапе ограничения коснулись 54 категорий товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива, моторных масел. Решение об экспортных ограничениях, как уточнил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, одобрил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.