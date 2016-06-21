Радио REGNUM: второй выпуск за 21 июня
Москва, 21 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- Курс выживания спецназовца для 12-летних: трагедия в Карелии была неизбежна
- «Путевки смерти»: почему департамент и мэрия Москвы молчат о трагедии в Карелии?
- Якутия просит федеральное финансирование: «Чтобы женщины не рожали в тайге»
- Сорос заявил о перспективе развала ЕС и укреплении России
- Единодушия в ЕС по санкциям против РФ нет — наблюдения европейских СМИ
- От кого собирается защищаться Белоруссия?