Москва, 21 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

В информационном выпуске — главные новости:

  • Курс выживания спецназовца для 12-летних: трагедия в Карелии была неизбежна
  • «Путевки смерти»: почему департамент и мэрия Москвы молчат о трагедии в Карелии?
  • Якутия просит федеральное финансирование: «Чтобы женщины не рожали в тайге»
  • Сорос заявил о перспективе развала ЕС и укреплении России
  • Единодушия в ЕС по санкциям против РФ нет — наблюдения европейских СМИ
  • От кого собирается защищаться Белоруссия?