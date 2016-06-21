Севастополь, 21 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Благодаря энергомосту Крым подключен к Единой энергетической системе РФ, и с января 2017 года возможен перевод региона в зону свободного ценообразования на электроэнергию. Это приведет к повышению тарифов на 100%, однако для населения сохранятся регулируемые цены. Об этом на аппаратном совещании 21 июня заявил начальник управления по тарифам Дмитрий Шамрей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время рассматривается вопрос об изменениях в ценообразовании в электроэнергетике Севастополя с 1 января 2017 года. Если действующая система расчетов предусматривает расчеты за электроэнергию через единого закупщика и, соответственно, цена покупки и цена продажи электроэнергии регулируется, то с начала будущего года предполагается перевод Севастополя в первую ценовую зону оптового рынка», — сказал Шамрей.

Он подчеркнул, что вопрос находится в стадии обсуждения в правительстве РФ и Госдуме. Это связано с тем, что «Крым перестал быть изолированной зоной, подключен к Единой энергетической системе РФ, и более 50% электроэнергии поступает с материка».

«Возможный перевод в первую ценовую зону оптового рынка будет означать, что ценообразование будет свободно определяться на рынке электроэнергетики. Регулируемые цены будут предусмотрены только для населения. Для всех остальных потребителей рост цены электроэнергии может составить как минимум 100%», — уточнил Шамрей.