Москва, 21 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Московский оператор связи МГТС смог восстановить связь в столице, прерванную из-за обрыва кабеля. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба МГСТ.

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Напомним, ранее сегодня около 11:00 в Москве произошел сбой оператора связи МГТС. Пользователи начали жаловаться на отсутствие интернета и телефонной связи.

В едином контактном центре МГТС/МТС сообщили, что приступили к ликвидации аварии. На время ремонтных работ у некоторых абонентов не будет работать стационарный телефон, интернет и телевидение.

На данный момент авария ликвидирована и связь восстановлена практически в полном объеме.