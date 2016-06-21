Екатеринбург, 21 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Свердловской области звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова отказалась от участия в выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщат местные СМИ.

vk.com/mihalckova Юлия Михалкова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звезда КВН вошла в тройку победителей праймериз на региональном уровне. О том, что она пойдёт в Госдуму, наблюдатели поговаривали уже больше года. Но, как пишет интернет-издание Znak.com, теперь она отказалась от участия в выборах. Такое решение было ею принято после встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Ранее по теме: На свердловских праймериз определилась тройка кандидатов в Госдуму

Не исключено, что она пойдёт в областное Законодательное собрание. Выборы намечены на 18 сентября.

Кроме того, шансов принять участие в выборах лишился и полный тёзка председателя правительства России. Дмитрий Медведев по итогам праймериз в Госдуму занял пятое место. Однако, как сообщает Ura.Ru, администрации свердловского губернатора удалось убедить его не выдвигать свою кандидатуру.

Также читайте: Победа на праймериз главы нижнетагильской полиции аннулирована

Всего в списке по итогам праймериз было 43 человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование сопровождалось скандалами. А по его итогам была аннулирована победа главы полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова, который набрал в одномандатном округе более 30% голосов. Поводом для этого якобы стали жалобы на ход голосования.