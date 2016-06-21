Воронеж, 21 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Воронеже в суд направлено дело в отношении шести человек — все они обвиняются в организации занятия проституцией и содержании притонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня сообщила руководитель СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Joe Gratz Суд

ОПГ, в которую входили две женщины и четверо мужчин, действовала с октября 2013 года. В нескольких стриптиз-клубах Воронежа они организовали оказание интимных услуг танцовщицами за деньги. Всего в занятия проституцией были вовлечены около 50 девушек.

В «крейзи-меню» стрип-клубов в завуалированной форме был указан перечень услуг сексуального характера и их стоимость. В том числе — «VIP — апартаменты» (оказание танцовщицей клиенту заведения услуг сексуального характера в течение фиксированного времени в отдельной комнате) и «ночное рандеву» (оказание клиенту заведения услуг сексуального характера в течение фиксированного времени за пределами стриптиз-клуба). Нижняя граница стоимости одного часа услуг сексуального характера в разное время составляла от 12 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

2 апреля 2015 года организаторов бизнеса задержали сотрудники правоохранительных органов.

Изначально, пояснили в Следственном управлении, обвиняемые отрицали свою причастность к преступлению. Однако здесь помогли показания самих девушек, танцевавших в клубах.

«Объем составил 26 томов, допрошено свыше 80 свидетелей, назначены и проведены более 15 судебных экспертиз, проведено более 20 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Под тяжестью собранных следствием доказательств обвиняемые признали вину и дали подробные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Каляпин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время следственные органы ведут расследование по еще одному громкому уголовному делу, связанному с организацией проституции. В числе обвиняемых (а по делу проходит более десятка человек) — адвокат, бывший кандидат в депутаты гордумы Алексей Климов. Он был задержан еще в сентябре 2015 года, затем отпущен под подписку, а в ночь на 18 июня вновь арестован по решению суда.