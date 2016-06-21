Архангельск, 21 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Региональное управление Роспотребнадзора провело первые проверки летних оздоровительных лагерей Архангельской области. Уже проверили 104 лагеря, из которых 58 плановых проверок и 46 внеплановых. Проверки проведены в 9 загородных лагерях, в 1 лагере санаторного типа и в 94 организациях летнего отдыха с дневным пребыванием детей. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 84 учреждениях в части несоблюдения требований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионервожатые. Пионерский лагерь

По информации ведомства, нарушения выявлены в части условий хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, режима обработки кухонной посуды, производственного и технологического оборудования, разделочного инвентаря, правил личной гигиены, заполнения бракеражных журналов. По выявленным нарушениям составлено 75 протоколов об административном правонарушении. По результатам рассмотрения административных материалов вынесено 7 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 32 тыс. рублей. По остальным делам материалы находятся на рассмотрении.

«Кроме этого, проведены лабораторные исследования питьевой воды. По микробиологическим показателям исследовано 27 проб, из которых все соответствовали гигиеническим нормативам. Перед началом 1-й смены проведены акарицидные обработки в 321 летнем оздоровительном учреждении (100% от подлежащих обработке в 1 смену). На вторую смену (с 17 июня по 08 июля) планируется открытие 64 лагерей (общее число детей — 4 887). Свою работу во вторую смену начали 24 летние оздоровительные организации (число детей 2 423). В период работы всех типов лагерей не было зарегистрировано массовых инфекционных, групповых заболеваний, заболеваний энтеровирусной инфекцией, пищевых отравлений среди отдыхающих детей», — сообщили в ведомстве.

Всего на территории Архангельской области этим летом открыты более 400 лагерей разного типа, из которых 415 лагерей с дневным пребыванием детей, 24 загородных лагеря, 3 учреждения санаторного типа, 1 детский санаторий и 31 палаточный лагерь. В лагерях этим летом отдохнут более 40 тысяч детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с трагедией, произошедшей в Карелии, все места массового пребывания детей в Архангельской области ждет комплексная внеплановая проверка. К проверочным мероприятиям будут подключены органы МЧС и МВД региона. Такое поручение дал сегодня, 20 июня 2016 года, глава региона Игорь Орлов.