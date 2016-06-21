Севастополь, 21 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло распорядился регистрировать всех приезжающих в город туристов, организовать страхование групп экстремального туризма и их регистрацию в специализированных поисково-спасательных службах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе губернатора.

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По мнению губернатора, эта мера позволит властям отслеживать число приезжих, а в случае возникновения катаклизмов природного характера поможет отдыхающим получить необходимую оперативную информацию.

«Очевидность страхования дополнительного риска давно уже ни у кого не вызывает сомнения. Парадокс и в том, что поисково-спасательные службы не имеют возможности снабжать туристические группы средствами связи, метеосводками, подробными картами маршрута. Такой вид услуг нормативно не урегулирован, и финансовые средства в федеральных органах на них не предусмотрены. Было бы правильно предусмотреть в бюджете принимающей стороны средства на эти затраты», — заявил Меняйло.

Также сообщается, что Ростуризм и МЧС России предлагают законодательно закрепить обязательную регистрацию в поисково-спасательных службах всех туристов и самостоятельных групп, а также механизм страхования туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя внесли в реестр 120 мест массового отдыха, вопреки протесту Минюста и городской прокуратуры. Ведомства настаивают на первоочередном принятии регионального закона «О туристической деятельности».