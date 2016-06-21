Брянск, 21 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины», который пройдет с 27 по 29 июня, посетят участники партизанского движения из регионов России, а также из Белоруссии и Украины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Брянска. Кроме того, ожидаются почетные гости из регионов Центрального федерального округа, Дагестана, Крыма и Севастополя.

Партизаны

27 июня в деревне Смелиж Суземского района откроется молодежный лагерь «Партизанские костры», в рамках работы которого молодые люди смогут пообщаться с участниками партизанского движения, а также принять участие в исторических реконструкциях.

29 июня основные мероприятия пройдут уже в Брянске. Здесь состоятся митинг-акция, интерактивные экскурсии по экспозициям выставок городов и районов Брянской области, а также праздничный концерт.

ИА REGNUM напоминает, что День партизан и подпольщиков отмечается 29 июня по всей России. Впервые он был отпразднован в 2010 году, праздник был учрежден Госдумой с подачи брянских властей.