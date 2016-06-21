Ярославль, 21 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославской области прекратило работу некогда крупнейшее торфодобывающее российское предприятие «Мокеиха-Зыбинское». Причиной тому послужили убытки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Некоузского района.

фото со страницы Ольги Баскаковой в Facebook

Более чем полувековая история предприятия по заготовке и переработке торфа в поселке Октябрь Некоузского района подошла к концу. Еще в мае руководство ОАО «Мокеиха-Зыбинское» объявило о закрытии производства. Официальное уведомление о прекращении торфодобычи получено 7 июня.

Свернуть работу торфодобывающую организацию вынудили убытки: предприятие производит около 13 тысяч тонн торфа в год, но это не окупает затрат на добычу и переработку. В 1980-х годах, во время расцвета, предприятие давало до миллиона тонн торфа в год, многокилометровые карты выработки видны из космоса.

Теперь финансовая проблема встает перед сотрудниками предприятия — работу потеряли более 100 человек. Руководство предприятия предложило частичное решение вопроса: работников, достигших пенсионного возраста, проводить на заслуженный отдых, часть людей перевести на работу в филиал организации в Тверской области. Еще несколько человек останутся охранять имущество закрывшегося ОАО.

Варианты трудоустройства предложил депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков. Он обещает найти работу всем, кто выразит такое желание.

«Во-первых, необходимо обсудить возможность трудоустройства людей на Северную железную дорогу — при небольших заработных платах там стабильный соцпакет и бесплатный проезд. Во-вторых, в районе порядка 70 вакансий, и если будет налажено транспортное сообщение, люди могут ими воспользоваться. Кроме того, можно заниматься производством и продажей сельхозпродукции, и буквально на днях я буду обсуждать вопросы сотрудничества с профильным кооперативом», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.

Кроме того, с закрытием предприятия остро встает вопрос теплоснабжения поселков Мокеиха и Октябрь — торфа больше не будет, надо искать другой энергоноситель. Как отмечают в районной администрации, на сегодняшний день достигнуто соглашение с региональным правительством о покупке мазутного котла в котельную села Мокеиха за счет областного бюджета и приведении в рабочее состояние котла в котельной пос. Октябрь. Сделать это надо успеть до начала отопительного сезона. По словам Александра Тарасенкова, средства — порядка 15 миллионов рублей — будут выделены из резервного фонда правительства.

«Уход из Некоузского района торфопредприятия — это, безусловно, большой удар для всех нас. Уходит топливный гигант, гордость района, активный участник экономической жизни всей территории. Это удар не только по экономике района, но и по социальной сфере. На протяжении нескольких лет мы тщетно надеялись, что предприятие сумеет преодолеть кризис, но, увы, рынок есть рынок. Собственнику нужна прибыль, в то время как себестоимость мокеихского торфа оказалась выше, чем на других площадках, в частности в Тверской области. Мы не можем осуждать подобное решение руководства предприятия. Сейчас перед администрацией района стоит две главные задачи: не за горами отопительный сезон, и нам необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос теплоснабжения населения рабочих поселков Октябрь и Мокеиха, во-вторых, местному населению необходимо оказать информационную, техническую, материальную, а где-то и моральную помощь с целью адаптации в новых экономических условиях. Мы надеемся на тесное сотрудничество и помощь со стороны Правительства Ярославской области и депутатов областной Думы. Главное, чтобы решение этих проблем не было отодвинуто на второй план», — прокомментировал ситуацию глава администрации Некоузского муниципального района Сергей Некрутов.