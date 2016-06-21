Рига, 21 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. На данный момент потери латвийских молочников составили 104 млн евро, и если Россия решит продлить ответное эмбарго на продовольственные продукты из ЕС, то потери сельского хозяйства Латвии составят 230 млн евро, заявила замгоссекретаря Министерства земледелия Ригонда Криевиня, сообщает портал Lsm.lv.

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах

По ее словам, каждый год примерно 2000 хозяйств Латвии прекращают производство молока. Так, только в 2015 году около 1700 молочных хозяйств прекратили производство. «Не всегда можно сказать, что они обанкротились. Они могли переориентироваться в другое производство и продолжить деятельность, чтобы молоко не стало еще дешевле», — указала Криевиня. Она также добавила, что в 2016 году производство могут прекратить еще больше молочных хозяйствах, чем в прошлом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего, закупочные цены на молоко упали ниже себестоимости, приведя латвийские молочные фермы к очень серьезному кризису.

Так, только за 2015 год полностью закрылось 135 молочных хозяйств, а крупнейшее в Латвии фермерское хозяйство «Берзи» было выставлено на аукцион.

Власти трех Прибалтийских стран обратились за срочной помощью к Евросоюзу запрашивая (в случае Латвии) 20 млн евро. Затем речь пошла уже хотя бы о 13 млн евро. В конце ноября 2015 года Брюссель согласился выделить только 7,7 млн евро.