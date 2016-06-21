Севастополь, 21 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Из-за установившейся сухой и жаркой погоды в Севастополе сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Об этом на аппаратном совещании 21 июня заявил начальник управления обеспечения гражданской защиты Игорь Васильев, передает корреспондент ИА REGNUM.

ugranow.ru Предупреждение опасности пожара

За минувшую неделю было зафиксировано пять пожаров и 40 возгораний. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло крупное возгорание в районе мыса Фиолент.

«Проблемным вопросом по противопожарной профилактике остаются неопаханные сельхозземли вблизи населенных пунктов Орловка, Орлиное, Тыловое, Павловка», — сообщил Васильев.

Как сообщил глава управления МЧС Сергей Клименко, проведены обследования местности с высокими рисками возникновения природных пожаров — Максимова дача, Сапун-гора, на мысе Айя и в урочище Батилиман.

Должностным лицам управления лесного и охотничьего хозяйства, сотрудникам МЧС поручено определить зоны рисков возникновения пожаров, расширить минерализированные полосы, производить опашку территорий и покос травы вдоль автодорог.