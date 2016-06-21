Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Частные инвесторы должны заменить собой государство в соответствующих сферах. Об этом 21 июня в ходе форума «Единой России» «Экономика России: успех страны и благосостояние каждого» в Магнитогорске заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Еще один показатель, также важный, касается эффективности работы государственного сектора. С этим есть определенные проблемы. Мы знаем их, мы действительно будем их решать. Государственная собственность, инвестиции должны концентрироваться в тех сферах, где возможности частного бизнеса объективно ограничены. Прежде всего, это инфраструктура, ну и, конечно, оборонный комплекс. На смену государству в экономику должны приходить эффективные частные инвесторы и, конечно, частные собственники», — сказал Медведев.

По его словам, это касается «и тех государственных активов, которые создают неоправданную нагрузку на бюджет или мешают развитию конкуренции в отдельных секторах».

Медведев подчеркнул, что правительство намерено продолжить работу по проведению очередного этапа продаж государственного имущества, то есть, приватизации: «Но эти продажи должны проходить прозрачно, продуманно, по максимально возможной адекватной стоимости, адекватной сегодняшнему состоянию рынка».

Глава правительства подчеркнул, что при данном развитии событий государство получит дополнительные ресурсы, а экономическая сфера получит успешный бизнес.

При этом Медведев отметил, что доступность финансовых ресурсов — одна из главных проблем, которую всегда поднимает бизнес-сообщество, особенно с учетом ограниченного доступа на международные финансовые рынки: «Конечно, государство не может и не должно подменять собой частных инвесторов. Но использовать возможности бюджета для их привлечения сегодня необходимо».

Премьер от лица партии заявил о необходимости активнее проводить политику, которая повышает финансовую грамотность людей: «Это очень важно. Приход малых, средних компаний и частных лиц на финансовый рынок может дать экономике дополнительные инвестиционные ресурсы, которые в настоящее время лежат «под матрасом» или на сберегательных счетах».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.