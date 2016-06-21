Махачкала, 21 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Министерство по делам Северного Кавказа начало проведение акции в поддержку предложения по размещению на новых денежных купюрах номиналом 200 и 2000 рублей изображения городов Грозный и Дербент. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, сегодня, 21 июня, на сайте Минкавказа объявлено открытое голосование.

Tikilo90 . Дербент. Крепость Нарын-Кала

Как отметил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, Дербент и Грозный по праву могут претендовать на изображение на денежных знаках России. «Грозный считается символом возрождения и процветания нашей страны. Дербент является музеем многовековой истории под открытым небом. Его уникальность признана на международном уровне, а цитадель Нарын-Кала внесена в число памятников мировой культуры, охраняемых ЮНЕСКО», — заявил замминистра.

Выбор этих двух городов Северного Кавказа для изображения на денежных знаках номиналом 200 и 2000 рублей является очень символичным. Грозный в 2018 году будет праздновать 200-летие со дня образования. Дербент отметил свой 2000-й юбилей в прошлом году, и праздничные мероприятия решено продлить до 2018 года.

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Жители Грозного желают видеть мечеть «Сердце Чечни» на новых купюрах

Как сообщало ИА REGNUM, с идеей разместить изображение древнейшего российского города Дербента на купюре номиналом 2000 рублей выступил глава республики Рамазан Абдулатипов. В соответствии с проектом, на одной стороне новой купюры должна быть изображена дербентская крепость Нарын-Кала, на другой — памятник «Скорбящая мать».

А на 200-рублевой купюре, по предложению мэра Грозного Муслима Хучиева, должна быть изображена одна из крупнейших мечетей Европы — мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова.