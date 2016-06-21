Москва, 21 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Михайловская военная артиллерийская академия (МВАА) к 15 августа 2016 года перейдёт на электронную форму обучения. Об этом сегодня, 21 июня, заявил начальник вуза генерал-майор Сергей Баканеев министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу в ходе его визита в Санкт-Петербург, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru На занятиях в Михайловской артиллерийской академии

В академии проходит оцифровка учебной и научной литературы. «Всего мы должны подготовить 402 электронных учебника. В настоящее время изготовлен 91% новых изданий и оцифровано 92% учебников», — уточнил Баканеев.

Начальник вуза проинформировал главу Минобороны РФ о том, что в 2015 году в МВАА поступили 18 образцов военной техники и специальных тренажеров. Это, в частности, единственный в России тренажер, позволяющий готовить расчеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Шойгу уже побывал в Михайловской военной артиллерийской академии, где вручил учебному заведению орден Жукова за заслуги в обеспечении безопасности государства. Кроме того, глава Минобороны проинспектировал ход строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова.

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