Архангельск, 21 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. «Государство примет решение о возможной поддержке авиамаршрута Архангельск — Мурманск — Тромсе только после проведения аналитической работы, которая уже ведется», — заявил архангельским журналистам министр транспорта России Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ru dagon Аэропорт Архангельска

Министр сообщил, что, прежде всего, необходимо просчитать экономику этого маршрута. «Все-таки транспорт — это сфера услуг и в первую очередь должна опираться на развитие новых транспортных коридоров, и на экономические параметры. Есть такой рычаг, как субсидирование на региональном и федеральном уровне. Но первое слово должны сказать специалисты. Дождемся аналитики, статистики туристических и пассажирских потоков и будем принимать решение о возможном участии государства», — сказал Максим Соколов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что авиамаршрут не закрыт. «У перевозчиков есть некоторые опасения о необходимости сохранения маршрута Архангельск — Мурманск — Тромсе. Судьбу данного направления определяют два фактора: пассажирский поток и летный состав. Только после этого авианаправление будет активно функционировать», — сказал Игорь Орлов.