Пенза, 21 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Пензы вынес решение о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда, причиненного здоровью 8-летнего мальчика на представлении передвижного цирка-шапито. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Evgeny Пятитысячные купюры

Отмечается, что 9 января текущего года мальчик с мамой, бабушкой и младшим братом были на представлении цирка в Пензе. Во время антракта бабушка с внуком спустились в зал, где ребенок стал разглядывать объявления, находясь недалеко от дизельной тепловой пушки, возле которой не было какого-либо ограждения или предупреждающих надписей. От ее воздействия на мальчике загорелись джинсы и колготки.

Прибывшая на место бригада медиков оказала ребенку первую медицинскую помощь. Диагноз, вынесенный врачами: ожоги нижних конечностей 2 степени, которые расценены судмедэкспертом как легкий вред здоровью. Уголовное дело не возбуждалось.

Однако, поскольку суд установил, что вред причинен по вине ответчика, которому принадлежит цирк-шапито, он должен выплатить компенсацию морального вреда в пользу матери потерпевшего — истца по делу — в размере 100 тыс. рублей. Также с ответчика в пользу матери пострадавшего взыскано в счет возмещения материального ущерба 8 581 рубль 46 копеек.